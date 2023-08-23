Пушилин заявил, что ДНР ждет появления крупнейших российских операторов связи

Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что регион ждет прихода крупнейших российских операторов связи. По его словам, к 2026 году все жители ДНР должны быть обеспечены качественной связью.

Об этом глава региона сообщил на конференции регионального отделения «Единой России», которая прошла в Мариуполе в среду, 23 августа. Слова Пушилина приводят РИА Новости.

«По-прежнему много жалоб на качество мобильной связи и интернета. Здесь, конечно, во многом виноваты продолжающиеся боевые действия. Но шаги по решению этой проблемы делаются, несмотря на трудности. Активно развивается, и будет развиваться дальше программа расширения сети базовых станций», – сказал Пугилин.

ДНР, как и ЛНР, стали частью России вместе с Запорожской и Херсонской областями в результате сентябрьских референдумов.

В мае 2022 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что Россия обеспечит роуминг сотовой связи в ЛНР и ДНР и подключит свою инфраструктуру. Он также сообщил, что РФ решает вопросы роуминга в регионах.