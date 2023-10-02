Пушилин заявил, что новые военные заводы на Украине станут целью для ВС РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что новые оружейные заводы на Украине станут законной целью для ВС РФ. Это он пообещал в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин подчеркнул, что на исход специальной военной операции наличие таких заводов на Украине не повлияет. Его цитируют РИА Новости.

«Мы можем говорить, что такие действия со стороны оружейных компаний, а это основные лоббисты продолжения горячей фазы войны, абсолютно понятны. Для них выгодно производить и реализовывать именно сейчас... Украинский полигон еще является и рекламной площадкой, об этом тоже не стоит забывать», – сказал Пушилин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий в рамках военного форума, который проходил в Киеве с 29 сентября. Он призвал производителей оружия со всего мира присоединиться к этому альянсу.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон рассматривает возможность отправить на Украину военных для обучения солдат ВСУ. Он не исключил, что на Украине могут также появиться военные заводы.