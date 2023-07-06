Пушилин заявил, что российские военные продвинулись на краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы России смогли продвинуться на краснолиманском направлении, несмотря на активность ВСУ. Об этом Пушилин сообщил в прямом эфире программы «Соловьев.Live».

«По краснолиманскому направлению поступает практически ежедневно хорошая информация. Противник не снижает количество атак – там тоже ежесуточно, но наши ребята умудряются двигаться. Прямо это стоит отметить», – сказал Пушилин.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские бойцы продвинулись на 300 метров в лесопосадках на одном из самых сложных направлений – угледарском. На авдеевском направлении, по словам, прорывов нет, но цели ВСУ регулярно уничтожаются.

Пушилин также опроверг сообщение военкора Александра Сладкова, который ранее заявил, что российские военные отступили от Клещеевки, которая расположена на юге от Артемовска.

5 июля Министерство обороны России сообщило о попытках ВСУ наступать на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В ведомстве отметили, что ВС РФ пресекают любые попытки продвижения противника, и отрабатывают по целям ежедневно.

Специальная военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года.