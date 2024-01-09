Пушилин заявил, что цели СВО должны быть полностью реализованы

Глава ДНР Денис Пушилин призвал довести цели специальной военной операции РФ на Украине до конца. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По словам руководителя региона, перед российскими военными стоит серьезная задача денацификации. Эта работа, подчеркнул он, опирается на опыт предыдущих лет.

«Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого», – сказал Пушилин.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью РФ в результате референдумов о присоединении к России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную цель 2023-го года в зоне СВО – отразили украинское контрнаступление.