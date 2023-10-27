Губернатор ДНР Денис Пушилин заявил, что школы республики не захотели внедрять в программы изучение украинского языка. Об этом глава региона сообщил журналистам в пятницу, 27 октября. Его слова приводят РИА Новости.

«Я не допущу, чтобы украинский язык вновь появился в качестве государственного или привилегированного на территории Донецкой Народной Республики… Уверен, что эту позицию разделяют большинство жителей», – сказал Пушилин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов накануне заявил, что украинский язык в Херсонской и Запорожской областях учащиеся школ смогут изучать с 1 сентября. По его словам, Минпросвещения для этих целей разработало специальный учебник, в котором дети смогут изучать классический украинский язык.

Российские власти, в отличие от киевского режима, дают возможность всем жителям новых регионов изучать украинский язык. Власти Украины на законодательном уровне исключают возможность изучения русского языка. Кроме того, в стране продолжается так называемая политики «декоммунизации», согласно которой в государстве сносятся исторические памятники, связанные с СССР и Российской империей.