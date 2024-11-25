Пушилин заявил, что ВС РФ рассекают оборону ВСУ в Курахово

Российские военные продолжают активные действия в городе Курахово ДНР, где, по словам главы республики Дениса Пушилина, они рассекают оборону украинских сил. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников», — сказал Пушилин.

Курахово расположено в западной части ДНР, всего в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Город занимает ключевую оперативную позицию, будучи крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который оставался под контролем украинских сил дольше всего после освобождения Угледара.

На данный момент боевые действия в Курахово продолжаются, и ситуация остается напряженной, отметил Пушилин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что ВС РФ заняли населенный пункт Дальнее южнее Курахово.