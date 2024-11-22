Российские войска продолжают активно продвигаться на кураховском направлении в Донецкой народной республике. Это констатируют и в украинском информационном пространстве.

Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на телеграм-ресурс Deep State, подразделения Армии России полностью заняли населенный пункт Дальнее к югу от Курахово. Кроме того, ВС РФ продолжают занимать улицу за улицей в самом Курахово. Успехи россиян фиксируются и на других направлениях в ДНР.

«Армия РФ продвинулась возле Антоновки (к юго-востоку от Дальнего и в самом Курахово. Кроме того, ее продвижение зафиксировано в Торецке, возле Золотой Нивы и Трудового (юг Донецкой области), Пустынки (южнее Покровска) и Селидово», — пишет украинское издание.

Минобороны России данную информацию пока никак не подтверждало.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил о критической ситуации для ВСУ в Купянске Харьковской области.