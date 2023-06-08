Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Атемовске нет ни одного украинского боевека. В интервью РИА Новости он сообщил, что Киев специальной распространяет среди общества неправдивую информацию о присутствии украинских военных в городе.

«Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части, (под украинским контролем. – Прим. ред.) – абсолютно нет», – сказал Пушилин.

Он также вспомнил ситуацию с донецким аэропортом и Соледаром. По словам врио главы ДНР, в украинских СМИ распространялась информацию об удержании аэродрома и города, когда на самом деле никаких бойцов ВСУ там не было.

Пушилин также подчеркнул, что украинская армия продолжает улучшать свои позиции по отношению к Артемовску, выбирая новые подступы к городу. Он отметил, что любые попытки ВСУ прорваться пресекает российская армия.

20 мая стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над Артемовском. Как отметил глава частной военной кампании Евгений Пригожин, операция по освобождению города длилась 224 дня. Свои позиции, отметил Пригожин, «вагнеровцы» передали ВС РФ.

Артемовск – важный город ДНР, через который идут пути в крупные города двух республик – ДНР и ЛНР. Через город проложены железнодорожные пути в Краматорск, Горловку и Славянск, Луганск, Лисичанск и Северодонецк.