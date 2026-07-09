Пушкин станет общероссийским делом: Путин поручил создать Российское Пушкинское общество
Путин поручил подготовить проект указа о Российском Пушкинском обществе
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество».
Как сообщает ТАСС, этот пункт вошёл в перечень поручений главы государства по итогам заседания совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.