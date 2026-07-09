Пушкин станет общероссийским делом: Путин поручил создать Российское Пушкинское общество

Путин поручил подготовить проект указа о Российском Пушкинском обществе

Политика

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество».

Как сообщает ТАСС, этот пункт вошёл в перечень поручений главы государства по итогам заседания совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.

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