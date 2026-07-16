Лерчек завершила девятый курс химиотерапии в Москве

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает бороться с тяжелым заболеванием. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие. Недавно блогер завершила девятый, последний курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщает The Voice.

Отмечается, что сразу после процедуры к ней приехал жених — 38-летний преподаватель танцев из Аргентины Луис Сквиччиарини. Он подарил Валерии букет цветов, а рядом с ней в этот момент находился и его отец Хосе Сквиччиарини, который прилетел из Аргентины в Россию.

Луис поделился трогательными словами о своей 33-летней невесте. Он заявил, что гордится ее силой духа. По его словам, даже когда у Лерчек почти нет энергии и ее тошнит, она находит в себе силы улыбаться и дарить любовь семье. Жених также отметил, что Валерия игнорирует критику, чтобы не тратить силы на хейтеров, и никогда не желает зла тем, кто ее критикует.

Семья проводит время вместе. Луис запечатлел своего отца во дворе дома в Новой Риге в Подмосковье, который Лерчек арендует для семьи. Хосе Сквиччиарини готовил асадо — традиционный аргентинский гриль.

После ужина Луис и Хосе смотрели в гостиной полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, пока Валерия отдыхала на диване. Луис даже попросил прощения у Лерчек и их пятимесячного сына за то, что они слишком громко кричали во время матча и разбудили их.

Впереди у Лерчек еще иммунная и таргетная химиотерапия, которые помогают поддерживать организм и продлевают жизнь.

Ранее Луис Сквиччиарини рассказал о любви к России и Валерии Чекалиной.