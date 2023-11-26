Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок забывает про тот факт, что не все государства-члены ЕС хотят присоединения Украины к блоку из-за ее плачевного состояния. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

Недавно Бербок заявила, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам блока и способствует его укреплению.

В своем посте Пушков заявил, что Бербок забывает о том, что ФРГ является не единственной страной в ЕС, и далеко не все страны-члены блока хотят видеть Украину в его составе. Он также указал на то, что с учетом состояния Украины, она может негативно сказаться на состоянии союза, и даже стать причиной его раскола.

Сенатор также отметил, что уверенность, с которой немецкая министр сделала данное заявление, свидетельствует о существовании в Евросоюзе «мощного крыла», усиленно «протаскивающего» Украину в блок.