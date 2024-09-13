Великобритания и США могут дать согласие Украине атаковать территорию России произведенным на Западе оружием во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico и ссылается на собственные источники, передало РИА Новости.

Информатор уточнил, что английские чиновники не ожидают официального сообщения на грядущих выходных.

«Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — говорится в публикации.

Комментируя вариант такого развития событий, президент Владимир Путин заявил, что использование подобного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.

Ранее сообщалось о том, по какой причине своей должности лишился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба.