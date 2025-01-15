Пушков: ЕС не станет бороться с Трампом за Гренландию и бросит Данию

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз намерен поддержать Данию в ее стремлении получить контроль над Гренландией, несмотря на то, что это может вызвать недовольство избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, в конце 2024 года избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул стратегическое значение острова для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая противостояние Китаю и России. В начале января 2025 года республиканец подтвердил свои намерения относительно крупнейшего острова на Земле, отказавшись дать обещание не использовать военную силу в отношение Гренландии.

В среду, 15 января, премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых она затронула тему Гренландии. В частности, она подчеркнула, что гренландцы имеют право сами решать вопрос о независимости острова.

Пушков констатировал, что официальный Копенгаген уже, похоже, готов смириться с будущей независимостью Гренландии. А там и до поглощения острова США не далеко.

«Похоже, „гордая“ Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил „безопасность“ Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы „независимая“ Гренландия? Ясно, что не от Дании», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков выразил мнение, что Копенгагену не под силу вступать в конфликт с Вашингтоном. По его словам, «Европейский союз, вероятно, позволит Дании самостоятельно решать вопросы с президентом США».

В настоящее время у Соединенных Штатов нет намерений осуществлять военное вторжение на территорию Гренландии, как сообщила ранее представитель Министерства обороны США.