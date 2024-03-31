В конце февраля нынешнего года президент Франции Эммануэль Макрон громогласно анонсировал возможную отправку войск ЕС на помощь Украине. Он также пригрозил, что Париж намерен сделать все от него зависящее, чтобы Россия не вышла победителем из украинского конфликта.

Воинственный пыл французского лидера решил остудить сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. В своем аккаунте в соцсетях он напомнил президенту Макрону о падении Наполеона, посте того, как последний в 1912 году вторгся в Россию.

«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году», — заявил политик.

Пушков отметил, что 31 марта 1814 года, то бишь ровно 210 лет назад, развязывание Францией войны с Россией привели к полной капитуляции французских войск и падению Парижа.

«Большую часть армии коалиции составляли русские — 63 тысячи человек. 6 апреля 1814 года Наполеон был вынужден отречься от трона», — напомнил Пушков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.