Пушков назвал поветрием и болезненным зудом стремление генерала НАТО противостоять России

Настроения малых стран Европы по укреплению своих армий ради возможной борьбы с РФ становятся навязчивой идеей, так считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее Мартин Вийнен, главком нидерландских вооруженных сил, заявил о необходимости набора по несколько тысяч добровольцев ежегодно. Это нужно делать, чтобы общество было готово к борьбе с российской армией. Член Совета Федерации Пушков прокомментировал эти слова.

«Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - написал он в своем микроблоге.

Сенатор добавил, что у него начинает складываться впечатление – чем мельче страна и чем меньше от нее зависит, тем активнее она рвется в бой. Он объяснил это точным знанием правителей таких государств, что от них ничего не зависит и Россия им точно не угрожает. Поэтому они и пытаются делать грозный вид и устраивать провокации.