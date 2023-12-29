Пушков назвал поветрием и болезненным зудом стремление генерала НАТО противостоять России
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Настроения малых стран Европы по укреплению своих армий ради возможной борьбы с РФ становятся навязчивой идеей, так считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее Мартин Вийнен, главком нидерландских вооруженных сил, заявил о необходимости набора по несколько тысяч добровольцев ежегодно. Это нужно делать, чтобы общество было готово к борьбе с российской армией. Член Совета Федерации Пушков прокомментировал эти слова.
«Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - написал он в своем микроблоге.
Сенатор добавил, что у него начинает складываться впечатление – чем мельче страна и чем меньше от нее зависит, тем активнее она рвется в бой. Он объяснил это точным знанием правителей таких государств, что от них ничего не зависит и Россия им точно не угрожает. Поэтому они и пытаются делать грозный вид и устраивать провокации.