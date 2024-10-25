Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности

Саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 октября в Казани, стал по своей сути для всего мира своеобразным переломным моментом в переходе от гегемонии к многополярности. На это в своем Telegram-канале указал глава комиссии по информполитике Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор выразил уверенность, что пройдет совсем немного времени, и дни саммита в Казани историки будут называть «символической датой перехода к новому состоянию мира», а российский лидер Владимир Путин станет знаковой фигурой данного перехода.

«В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в длительном переходе мира от однополярности к многополярности», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вечером 24 октября проводит на полях саммита БРИКС в Казани встречу с генеральным секретарем организации объединенных наций Антониу Гутерришем. В сети появились кадры, на которых Гутерриш и Путин сначала протокольно пожали друг другу руки, после чего уединились для беседы за закрытыми дверьми.

Как проинформировал на своем сайте офис генсека ООН, Гутерреш в ходе беседы с Путиным обсудил необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, генсек международной организации выступил за свободу морского судоходства акватории Черного моря, призвав Путина к продолжению переговоров по этой теме.