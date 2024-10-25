Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вечером 24 октября проводит на полях саммита БРИКС в Казани встречу с генеральным секретарем организации объединенных наций Антониу Гутерришем. В сети появились кадры, на которых Гутерриш и Путин сначала протокольно пожали друг другу руки, после чего уединились для беседы за закрытыми дверьми.

Как проинформировал на своем сайте офис генсека ООН, Гутерреш в ходе беседы с Путиным обсудил необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Помимо этого, генсек международной организации выступил за свободу морского судоходства акватории Черного моря, призвав Путина к продолжению переговоров по этой теме.

Гутерриш прибыл в Россию впервые с 2022 года. Как сообщал офис генсека ООН, он намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию украинского конфликта, а также обсудить возможность восстановления безопасного судоходства в Черноморском регионе. Визит Гутерриша вызвал неоднозначную реакцию на Западе, а в Киеве по этому поводу разразилась настоящая истерика. Политик был включен в список скандально известного националистического сайта «Миротворец».