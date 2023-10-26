Пушков назвал слова Байдена опровержением всех предыдущих заявлений Запада
Фото: [© РИА Новости]
Американский президент считает инвестиции в Украину разумным шагом, необходимым для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
Член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на смену риторики Белого дома. Теперь администрация американского президента вынуждена заверять свой электорат в разумности своих действий.
«Приходится убеждать республиканцев, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой», - написал он в своем микроблоге.
Получается, что все предыдущие доводы американских властей разбиваются последним утверждением Байдена.