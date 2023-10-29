Пушков назвал тревожный для США сигнал в конфликте на Ближнем Востоке

Голосование по резолюции ГА ООН с призывом о примирении сторон ближневосточного конфликта демонстрирует, что подавляющее большинство государств мира не поддерживает позицию Соединенных Штатов в данном вопросе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях .

Он напомнил, что за данную резолюцию проголосовали РФ и КНР, и даже союзные для Соединенных Штатов Франция, ФРГ и Британия решили воздержаться от голосования. Пушков также указал на то, что сторону Штатов и Израиля придерживается только 12 стран.

«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему кризису, по которой США оказались в оппозиции…», — подчеркнул сенатор.

В заключение, Пушков приложил статью британского издания The Guardian, в которой журналисты указали на то, что по результатам голосования в ГА, Соединенные Штаты стали выглядеть «изолированными».