Дипломаты из ряда стран НАТО признали, что летние действия украинской армии были неэффективны.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал о заседании глав внешнеполитических ведомств альянса. Когда один из министров начал говорить об успехах во время наступления украинских войск, эта попытка была «изолирована». Российский сенатор прокомментировал данный рассказ в своем микроблоге.

«Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления», - отметил он одну деталь в рассказе венгерского дипломата.

По мнению Алексея Пушкова, назвать фамилию было бы поступком, сродни выписыванию данному человеку свидетельства о полной невменяемости.