У целого ряда союзников Украины есть перед ней некий комплекс вины и этим старательно пользуется правительство Зеленского. Оно позволяет себе хамство и беспардонность, требуя от своих друзей все больше и больше.

Сенатор заявил, что ему очень странно видеть, как министр обороны ФРГ оправдывается перед Киевом. Он объясняет, почему ВСУ до сих пор не переданы немецкие ракеты. При этом из поведения украинцев становится ясно, что сколько им не передавай оружия, им будет этого мало.

«Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон», - подчеркнул он.

Получается, что западные страны, страдающие «украиноманией», сами виноваты в том, что к ним проявляется подобное отношение.