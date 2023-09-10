Пушков оценил итоги визита Байдена на G20
Фото: [Александр Шалгин/ТАСС]
Лидер Соединенных Штатов Джо Байден улетел с саммита G20 в Индии «несолоно хлебавши», ведь не смог навязать миру западную позицию в вопросе поддержки Киева. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.
Газета Financial Times накануне сообщала, что принятая на встрече декларация, стала ударом для Запада на фоне отсутствия единого мнения в вопросе поддержки Киева.
Сенатор в своем посте заявил, что западное издание запоздало с этим заключением, ведь отсутствие этого мнения в данной ситуации было очевидно заблаговременно. Пушков указал на то, что данный документ только лишний раз подтверждает и закрепляет тот факт, что Запад не может навязать свою позицию всему миру.
«...пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши», - подвел итоги сенатор.