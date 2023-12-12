Ценность заявления начальника чешского Генерального штаба Карела Ржекги о потенциальном военном столкновении с РФ равна нулю. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем посте в соцсетях .

Накануне генерал Ржекги заявил о том, что во избежание войны с РФ, мировое сообщество должно запугивать российскую сторону.

В своем посте российский сенатор заявил о том, что ценность данных слов близится к нулю. Он указал на то, что в Чехии проживает 10 миллионов человек и имеется лишь незначительная армия. По мнению сенаторов, чешские военные и политики «раздуваются» от мысли о своей значимости лишь потому, что Чехия является страной-членом НАТО.

Пушков заявил, что тему, подобную войне с РФ, государства НАТО с подобающими возможностями с Чехией «даже не обсуждают». Решения по подобным вопросам принимаются «далеко от Праги».