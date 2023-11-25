Правительство Зеленского, которому должны оказывать помощь вообще все окружающие, уже утомило своих союзников. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации отреагировал в своем микроблоге на то, что украинские власти снова обвинили Россию в своей дискредитации. По мнению сенатора, никакой дискредитации не нужно, мировому сообществу и так все уже понятно.

«Разве в наши дни требуется «разгонять» информацию против Украины и США?» - написал он.

Пушков считает, что Америка сумела потерять остатки своего авторитета после начала конфликта на Ближнем Востоке. Украина же поставила перед собой явно неадекватную цель, что успел заметить весь мир.