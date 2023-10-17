Пушков ответил «самонадеянному» Байдену

Некоторые факторы могут сильно повлиять на возможность Соединенных Штатов одновременно справляться с конфликтами на территории Израиля и Украины. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление американского президента Джо Байдена о способности его страны поддерживать оба государства. Свое мнение Пушков высказал в социальных сетях .

Недавно Байден заявил, что Штаты имеют достаточное количество ресурсов для того, чтобы помогать и Украине и Израилю одновременно.

Российский сенатор был удивлен самонадеянностью американского лидера и предложил взглянуть, куда такая позиция приведет Байдена и всю его страну в преддверии президентских выборов в США.

Пушков подчеркнул, что общественное мнение в Штатах расходится с каждым днем, а республиканцы в Конгрессе США уже требуют перенаправления денег с Украины на Израиль. Более того, Израиль уже испытывает дефицит боеприпасов, несмотря на недавний анонс «затяжной военной кампании» против ХАМАС, напомнил сенатор. Поставить эти боеприпасы могут только Соединенные Штаты, но их не хватает даже для Украины, заключил он.