Пушков пообещал снижение интереса Запада к Украине на фоне израильских событий

У лидеров западных стран появятся другие приоритеты после атаки ХАМАС на Израиль. Им придется помогать израильским властям, и это снизит уровень помощи Киеву.

Российский сенатор считает, что Соединенные Штаты будут вынуждены помогать Тель-Авиву, даже при нехватке финансов, иначе все поймут, что Белому дому уже не по плечу роль глобального лидера. И это обязательно сместит фокус внимания с помощи правительству Зеленского.

«Приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», - указал Алексей Пушков.

Он написал об этом в своем микроблоге. Затем член Совета Федерации добавил, что США еще очень повезло. На них могло свалиться дополнительное бремя поддержки Тайваня, если бы Китай вдруг решил решить вопрос с этим островом.