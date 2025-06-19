Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, заявившая о некой «360-градусной угрозе,» наглядно демонстрирует рост градуса невменяемости в ЕС, заявил в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он также отметил, что почему-то все европейские политические лидеры страдают из-за этих 360 градусов.

«Градус невменяемости у них явно растет», — заключил сенатор.

Ранее глава евродипломатии заявила, что у России нет шансов в противостоянии с ЕС и НАТО.