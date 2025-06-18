Глава евродипломатии заявила, что у России нет шансов в противостоянии с ЕС и НАТО

Россия не может успешно противостоять Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Такое заявление в социальной сети Х сделала Кая Каллас, глава европейской дипломатии.

По утверждению Каллас, для Европы сейчас настали трудные времена и всем участникам этого политического объединения необходимо действовать очень решительно. Им нужно держаться вместе.

«Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС», — указала она.

Ранее Каллас сообщила о планах Евросоюза полностью перекрыть кран российскому газу к концу 2027 года. По ее словам, к этому времени всем странам ЕС будет запрещено приобретать газ у РФ. Она подчеркнула, что отдельные страны не смогут повлиять на общее решение: в Европе уже слишком давно запустили процесс по отказу от российской энергетики.