Обвал рейтингов правящей немецкой коалиции и взлет правой, скорее всего, означают поражение для канцлера Германии Олафа Шольца и его союзников на предстоящих в 2025 году выборах. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

В своем посте Пушков заявил, что по главным вопросам в сфере внешней политики между блоком ХДС/ХСС и нынешней коалицией пока нет значительных конфликтов, но обваливающиеся рейтинги и резкий подъем правой АдГ свидетельствуют на то, что среди граждан ФРГ растет недовольство немецким правителем и его стратегией.

По словам российского сенатора, тенденция является устойчивой, и указывает на то, что, скорее всего, правящая коалиция проиграет на выборах.

Накануне в немецких Гессене и Баварии проходили выборы в местные ландтаги. В первом второе место заняла АдГ, которая уступила лишь ХДС. В то же время, партия Шольца заняла третья место, установив личный антирекорд, и набрав лишь 15% голосов. В Баварии правящая коалиция заняла и вовсе пятое место, собрав менее 10%.