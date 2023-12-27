Пушков предупредил США о последствиях замораживания активов РФ

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о последствиях заморозки активов РФ в американской валюте. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях .

Таким образом член российского Совфеда отреагировал на публикацию информагентства Bloomberg, в которой говорится, что попытки Штатов принять закон, который позволит конфисковать активы ЦБ РФ, подорвут влияние страны на мировой арене.

В своем посте Пушков напомнил, что заморозка активов РФ уже подрывает финансовые позиции Штатов, как «надежного рая» для активов для многих государств в мире. Сенатор также добавил, что процесс уже был запущен, и если Штаты продолжат его, деамериканизация мирового финансового рынка лишь усилится.