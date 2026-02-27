Первый матч после рестарта РПЛ завершился скандалом

«Балтика» мощно начала второй тайм, прессингуя соперника. На 75-й минуте калининградцы заработали угловой, и после его подачи Кевин Андраде четко пробил головой в угол ворот. ВАР просмотрел эпизод и пригласил к монитору арбитра Алексея Сухого.

Он вынес вердикт: Брайан Хиль находился в минимальном офсайде и мог создавать помеху голкиперу Денису Адамову. Наверняка это сложное решение судьи будет еще долго обсуждаться любителями футбола.

После отмененного гола «Зенит» активизировался, и Луис Энрике на 87-й минуте принес победу команде Сергея Семака, которому в день игры исполнилось 50 лет.

«Зенит» вышел на первое место, опередив на два очка «Краснодар», которому 28 февраля предстоит домашний матч с «Ростовом».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Сергея Семака с юбилеем, назвав его «редким специалистом».