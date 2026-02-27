Взрыв в квартире на улице Кадырова не повредил несущие конструкции здания

В жилом доме № 8, корпус 3 на улице Кадырова в Москве после взрыва была повреждена фасадная плита здания. Как сообщили « Ленте.ру » в префектуре Юго-Западного административного округа, специалисты приступили к ее демонтажу с использованием специальной техники.

По информации окружных властей, происшествие не затронуло несущие конструкции дома, поэтому угрозы устойчивости здания нет. На месте продолжают работать городские службы, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Кроме повреждения фасада, в результате взрыва пострадало оконное остекление квартир. Отмечается, что дом не был подключен к системе газоснабжения.

Контроль за выяснением причин произошедшего, а также за восстановительными работами и соблюдением прав жильцов осуществляет Зюзинская межрайонная прокуратура, которая взяла ситуацию на особый надзор.

Ранее сообщалось, что жителей дома после ЧП готовы принять в школе № 1492.