Врач назвала четыре группы продуктов для профилактики сердечных заболеваний

Кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева рассказала, какие продукты питания способствуют поддержанию здоровья сердца и сосудов. Своими рекомендациями специалист поделилась в беседе с « Лентой.ру ».

По словам врача, основу рациона для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний должны составлять овощи и зелень. Регулярное употребление листовых салатов, петрушки, укропа, шпината, щавеля, а также брокколи, цветной капусты, кабачков и тыквы способствует стабилизации артериального давления и помогает снижать воспалительные процессы в организме.

Также кардиолог отметила важность рыбы холодных морей, богатой омега-3 жирными кислотами. К полезным вариантам она отнесла скумбрию, лосось, сардины и сельдь. Среди растительных источников этих веществ специалист выделила авокадо и оливковое масло.

Отдельное внимание врач уделила продуктам с высоким содержанием клетчатки — цельнозерновым крупам и бобовым. Как пояснила Соловьева, растворимые пищевые волокна способствуют снижению уровня холестерина, связывая его и помогая выводить из организма.

Кроме того, специалист рекомендовала регулярно включать в рацион ягоды и фрукты. Содержащиеся в них антиоксиданты поддерживают нормальные показатели артериального давления, сохраняют эластичность сосудов и помогают замедлить развитие атеросклеротических изменений.

