Московская Венеция: синоптики предупредили о рекордном количестве воды на улицах в марте

В марте текущего года Москва может столкнуться с масштабными подтоплениями из-за аномальных запасов влаги в снежном покрове. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что обилие накопленного снега неизбежно приведет к появлению большого количества воды на столичных улицах. Специалист сравнила весеннюю столицу с Венецией, отметив, что интенсивность паводка будет напрямую зависеть от характера облачности и солнечной активности в ближайшие недели.

По словам Макаровой, при установлении солнечного антициклона часть снежных масс испарится, перейдя из твердого состояния сразу в газообразное, что снизит нагрузку на ливневую канализацию. Однако в случае преобладания пасмурной погоды и дождей процесс таяния затянется, а влага будет скапливаться на дорогах и тротуарах. Существенным фактором, ускоряющим превращение сугробов в воду, станет также активное использование противогололедных реагентов коммунальными службами.

Эксперт пояснила, что химические составы провоцируют таяние льда даже при отрицательных температурах воздуха. Это приводит к образованию вязкой снежно-водяной смеси, которая затрудняет движение пешеходов и транспорта.

