Минпромторг готовит обновленный список машин, допущенных к работе в такси

В Министерстве промышленности и торговли России прокомментировали обсуждение в СМИ перечня автомобилей, которые смогут использоваться в такси после введения требований о локализации производства. Ведомство сообщило « Ленте.ру », что говорить о финальной версии списка на данный момент преждевременно.

Как пояснили в министерстве, перечень моделей, соответствующих критериям закона о локализации такси, изначально предполагает возможность регулярного пересмотра и обновления. Таким образом, список не является окончательным и может расширяться по мере появления новых автомобилей, отвечающих установленным требованиям.

В Минпромторге уточнили, что предварительный вариант перечня был опубликован заранее, чтобы участники рынка смогли подготовиться и спланировать закупку транспортных средств. Сейчас продолжается обсуждение включения дополнительных моделей. Приоритет отдается автомобилям, производство которых организовано на российских площадках в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих постепенное увеличение уровня локализации.

По информации ведомства, расширенная версия списка автомобилей, допущенных к работе в такси, должна быть согласована и утверждена в ближайшее время.

Закон о локализации такси начнет действовать с 1 марта 2026 года. При этом для ряда регионов предусмотрены переходные периоды: в Калининградской области и регионах Сибири требования начнут применяться с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с марта 2030-го. В министерстве также подчеркнули, что вступление закона в силу не приведет к исключению из реестра уже зарегистрированных автомобилей — все машины, внесенные в него до указанной даты, смогут продолжить работу.

Ранее стало известно, что с 1 марта авиакомпании обязаны сажать детей до 12 лет рядом с родителями.