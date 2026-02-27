Если дорожные знаки, разметка или границы парковочного места оказались полностью скрыты снегом, водитель может попытаться оспорить штраф за неправильную стоянку. Об этом сообщил « Газете.Ru » руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский.

Эксперт пояснил, что по действующим правилам платные парковочные зоны обозначаются прежде всего дорожными знаками, тогда как разметка выполняет вспомогательную функцию. Однако в ситуациях, когда знаки, линии разметки, бордюры или границы газонов невозможно различить из-за снежного покрова, у автомобилиста появляются основания для обжалования постановления.

По словам специалиста, ключевым фактором становится наличие доказательств. Водителю необходимо подтвердить, что обозначения парковки объективно нельзя было увидеть. В качестве таких подтверждений могут использоваться записи видеорегистратора, а также фотографии или видео, на которых зафиксированы занесенные снегом элементы дорожной инфраструктуры и общий вид места стоянки.

Юрист отметил, что подать жалобу можно в течение десяти дней с момента получения постановления. Обращение направляется в ГИБДД, Московскую административную дорожную инспекцию или непосредственно в суд.

Он также указал, что судебная практика нередко складывается в пользу водителей, если погодные условия действительно не позволяли определить границы парковки или зону действия ограничений. При этом обжаловать штраф сложнее в случаях с платной парковкой, поскольку соответствующие знаки обычно хорошо заметны, а территория дополнительно проверяется через специальные цифровые сервисы.

