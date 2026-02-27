Взрыв в подмосковной многоэтажке стал уголовным делом: глава СК взял ситуацию на контроль
В Подмосковье расследуют дело об оказании небезопасных услуг после ЧП в доме
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о расследовании обстоятельств происшествия в многоквартирном доме, расположенном в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал Следкома.
По факту инцидента, произошедшего в поселке Икша, региональное управление ведомства уже возбудило уголовное дело. Разбирательство ведется по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир многоэтажного жилого дома поступило в экстренные службы утром 27 февраля. В результате инцидента пострадали три человека: двое мужчин и десятилетний ребенок.
Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, которые проводят осмотр территории для установления эпицентра и точных причин технического сбоя.
Глава ведомства дал официальное поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Якову Яковлеву подготовить отчет о ходе следственных действий и первичных результатах экспертиз. Исполнение данного распоряжения находится под прямым контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после нападения на несовершеннолетних.