Взрыв в подмосковной многоэтажке стал уголовным делом: глава СК взял ситуацию на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный док­лад о расследовании обстоятельств происшествия в многоквартирном доме, расположенном в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал Следкома.

По факту инцидента, произошедшего в поселке Икша, региональное управление ведомства уже возбудило уголовное дело. Разбирательство ведется по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир многоэтажного жилого дома поступило в экстренные службы утром 27 февраля. В результате инцидента пострадали три человека: двое мужчин и десятилетний ребенок.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, которые проводят осмотр территории для установления эпицентра и точных причин технического сбоя.

Глава ведомства дал официальное поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Якову Яковлеву подготовить отчет о ходе следственных действий и первичных результатах экспертиз. Исполнение данного распоряжения находится под прямым контролем центрального аппарата Следственного комитета.

