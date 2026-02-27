Миротворцы из Амстердама: Нидерланды допустили отправку войск на Украину после мира с Россией

Глава ведомства подчеркнула, что подобный сценарий рассматривается в контексте обеспечения безопасности после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. При этом Ешильгез-Зегериус отметила, что не спешит с окончательным ответом, так как данный вопрос требует максимально тщательного анализа и взвешенного подхода.

По словам министра, принятие окончательного решения о переброске войск будет зависеть от оперативной обстановки непосредственно на месте. Кроме того, формат и масштабы участия Нидерландов в операциях на украинской территории должны определяться наличием соответствующего международного мандата. Глава оборонного ведомства добавила, что правительство намерено действовать в тесной координации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами.

