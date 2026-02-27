Мазутный след Анапы: где теперь проведут отпуск россияне летом 2026 года

Разлив мазута с танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года поставил под сомнение курортный сезон в Анапе. Пока ученые спорят о сроках восстановления экологии, а волонтеры до сих пор собирают птиц с черными перьями после штормов, россияне начинают бронировать летний отпуск. Главный вопрос — куда поехать в 2026 году, чтобы не испортить отдых. На него ответила редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Что происходит на черноморском побережье

15 декабря 2024 года шторм в Керченском проливе разломил танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута. Примерно 2,4 тысячи тонн попало в море. Нефтепродукты растеклись по акватории и добрались до берегов Краснодарского края.

За год после катастрофы сделано многое: убрано больше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, очищено свыше трех тысяч километров берега. Однако проблема полностью не решена. В январе 2026 года волонтеры снова наткнулись на пятна мазута у косы Тузла и в Темрюкском районе. 21 февраля оперативный штаб Краснодарского края подтвердил свежие выбросы на анапских пляжах после шторма.

Илья Рыбальченко, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член Научного совета ППК РЭО, в беседе с «Ямал-Медиа» пояснил ситуацию. По его словам, в воде мазут живет меньше, а в песке и донных отложениях — дольше. Это копилка для тяжелых фракций. После штормов загрязнения поднимаются и дают новые выбросы.

Можно ли будет купаться в Черном море

В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: пляжи Анапы к открытию пока не готовы. В песке до сих пор превышены допустимые нормы содержания нефтепродуктов. Правда, она же уточнила: к лету ситуация способна измениться. Проблема касается только песчаных пляжей, галечные — формально безопасны.

Окончательное решение об открытии пляжей примут после весенних проверок. Ключевыми станут март и апрель.

«С высокой вероятностью Анапа летом 2026 будет „с выбором по участкам и по дням“, а не „везде можно и всегда“. Планировать отпуск „только ради моря в Анапе“ рискованно: лучше иметь план Б (Геленджик/Сочи или другой участок побережья). Решение „можно/нельзя“ будет зависеть от последних предсезонных и сезонных проб и от того, как пройдет весна по штормам», — сообщил эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член Научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

Что говорят ученые

Сотрудники Института биологии южных морей РАН провели четыре экспедиции от Керчи до Анапы. Ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ИнБЮМ РАН Сергей Алемов отметил, что спустя год на некоторых пляжах встречаются следы старого мазута, но свежих загрязнений уже не фиксируют. Концентрации углеводородов в воде, взвеси и донных отложениях находятся на уровне природного фона, который не представляет угрозы для морских организмов.

Старший научный сотрудник Олег Миронов уточнил, что показатели сейчас сопоставимы с обычными портовыми акваториями. Критических значений, опасных для здоровья людей, не обнаружено.

Куда поедут россияне летом 2026

По словам руководителя турагентства Go Travel Наталии Ансталь, просадка по Краснодарскому краю относительно 2024 года составила около 15%. Туристы не отказываются от отдыха, а просто меняют направления.

Эксперт выделила основные тренды сезона:

Вместо Анапы туристы выбирают Сочи и Геленджик

Растет спрос на Крым, особенно Евпаторию с ее песчаными пляжами

Дагестан продолжает набирать популярность — турпоток вырос на 30%

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам

В Краснодарском крае появляются новые форматы отдыха. В Анапе развивают пешие маршруты, например, Большую анапскую тропу. Активно продвигаются винодельни, этноэкскурсии. Также отели строят бассейны и спа-комплексы, чтобы туристы приезжали без привязки к морю.

Топ-5 направлений для отдыха:

Сочи и Адлер

Главный запасной вариант. Мазута здесь не было, инфраструктура развита, пляжи галечные. Сезон длится с июня по октябрь. Минус — цены. Неделя на двоих в отеле 3* стартует от 90 тысяч рублей из Москвы.

Крым — Евпатория, Судак, Ялта

Песчаные пляжи Евпатории — прямая альтернатива анапским. Масса экскурсий, дворцы, горы. Многие отели работают по системе «все включено». Минус — логистика: добраться через Крымский мост можно поездом «Таврия» или на машине.

Абхазия

Чистое море, горы, пальмы, дешевые фрукты и вкусная еда. Отсутствие языкового барьера делает отдых комфортным. Цены ниже краснодарских.

Дагестан

Каспийское море, песок, горы, отличная кухня. Если надоест пляж, всегда можно уехать на экскурсию по древним крепостям. Цены ниже краснодарских: номер от 2,5 тысячи в сутки в Махачкале.

Турция

По-прежнему вне конкуренции. Билеты дорогие — от 50–70 тысяч с пересадкой в Москве. Но отели часто выходят дешевле сочинских, а море чистое.

Как добраться с Ямала

У жителей Ямала есть три основных способа добраться до моря.

Самолет — быстро, но дорого. Из Салехарда до Москвы — от 17,5 тысячи рублей в одну сторону, до Сочи — от 16 тысяч. В высокий сезон цены традиционно растут.

Поезд — долго, но бюджетно. Из Лабытнанги до Москвы плацкарт стоит около 6 тысяч рублей в одну сторону. Дальше пересадка на «Таврию» до Краснодара или в Крым. В пути около трех-четырех суток.

Авто — для компании или большой семьи. Маршрут Салехард — Тюмень — Краснодар составляет около 4 тысяч км. Бензин при расходе 10 литров на сотню — около 15 тысяч рублей только до Тюмени. Подходит для компании, когда скидываются на бензин и гостиницы.

