Теневой флот в тупике: стоимость аренды супертанкеров взлетела в семь раз из-за экспорта из РФ

Стремление российских экспортеров использовать для поставок сырья вместительные суда класса VLCC спровоцировало резкий скачок цен на рынке морских перевозок. Об этом сообщает Bloomberg.

Cтоимость аренды супертанкеров на ключевом маршруте из Ближнего Востока в Китай всего за два месяца увеличилась в семь раз. Если в начале января 2026 года фрахт обходился менее чем в $29 тыс. в сутки, то к текущему моменту ставки превысили отметку в $200 тыс. за день использования судна.

Ранее отечественные компании отдавали предпочтение танкерам среднего размера для экспорта в Индию, однако существенное удлинение логистических маршрутов привело к дефициту специализированного флота. Чтобы сохранить необходимые объемы поставок, участники рынка вынуждены проводить перегрузку нефти с небольших судов на более крупные партии в акватории Красного моря. Подобная схема требует привлечения дефицитных супертанкеров, что и вызвало аномальный рост котировок на услуги перевозчиков.

Текущий уровень цен на фрахт сопоставим с показателями 2020 года, когда на фоне пандемии и ценового противостояния стран ОПЕК+ танкеры массово использовались в качестве плавучих хранилищ. Аналитики отмечают, что продолжающийся рост логистических издержек создает дополнительные сложности для реализации российского сырья на азиатских рынках.

Ранее стали известно как нефтяные компании и бюджет России отреагируют на конкуренцию за китайский рынок.