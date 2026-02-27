После взрыва на юго-западе Москвы открыт пункт временного размещения

В юго-западной части Москвы после происшествия в жилом доме организован пункт временного размещения для возможной эвакуации жителей. Об этом РИА Новости сообщили представители префектуры Юго-Западного административного округа столицы.

По предварительной информации экстренных служб, в одном из домов округа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Сообщается, что в квартире были повреждены оконные конструкции, а также часть наружной стены одной из комнат.

В окружной администрации уточнили, что для приема граждан подготовлен один пункт временного размещения. Он расположен в школе № 1492 на улице Адмирала Лазарева, дом 8, корпус 3, примерно в одном километре от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье расследуют дело об оказании небезопасных услуг после ЧП в доме.