Пушков призвал серьезно отнестись к словам американского генерала о близости войны между РФ и США

Марк Милли ранее занимал должность главы комитета начальников штабов американской армии. Сейчас он ушел в отставку, но периодически высказывается насчет ситуации в мире. Он указал, что если Россия победит в украинском конфликте, то угроза прямого столкновения американской и российской армий резко возрастает. На протяжении последующих 10-15 лет будет крайне вероятен прямой конфликт между ними. По мнению Алексея Пушкова, к такому предупреждению надо отнестись очень серьезно.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», - написал он в своем микроблоге.

Правда, по его утверждению, есть вероятность того, что Америке станет и не до России, и не до Украины. Президентские выборы в США могут перечеркнуть внешнеполитические амбиции этой страны. Вдобавок ко всему, Белому дому есть чем заняться и помимо Восточной Европы. Его гегемония подвергается сомнению во всех уголках земного шара.