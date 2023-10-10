Пушков призвал серьезно отнестись к словам американского генерала о близости войны между РФ и США
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Сенатор считает, что подобные заявления выдают реальный настрой элиты в Соединенных Штатах. Она допускает прямое столкновение между двумя государствами.
Марк Милли ранее занимал должность главы комитета начальников штабов американской армии. Сейчас он ушел в отставку, но периодически высказывается насчет ситуации в мире. Он указал, что если Россия победит в украинском конфликте, то угроза прямого столкновения американской и российской армий резко возрастает. На протяжении последующих 10-15 лет будет крайне вероятен прямой конфликт между ними. По мнению Алексея Пушкова, к такому предупреждению надо отнестись очень серьезно.
«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», - написал он в своем микроблоге.
Правда, по его утверждению, есть вероятность того, что Америке станет и не до России, и не до Украины. Президентские выборы в США могут перечеркнуть внешнеполитические амбиции этой страны. Вдобавок ко всему, Белому дому есть чем заняться и помимо Восточной Европы. Его гегемония подвергается сомнению во всех уголках земного шара.