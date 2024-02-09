Пушков про возможный арест Карлсона в США: скандал не в пользу Байдена

Член комитета российского Совфеда Алексей Пушков дал комментарий касаемо потенциальных негативных последствий интервью с президентом РФ Владимиром Путиным для американского журналиста Такера Карлсона. Свою оценку он опубликовал в своих социальных сетях .

Сенатор указал на то, что в Соединенных Штатах начали ходить разговоры о том, что бывший ведущий телеканала Fox News рискует повторить судьбу Джулиана Ассанжа из-за беседы с Путиным. Отмечается, что в американском руководстве есть силы, «мечтающие об этом».

Тем не менее Пушков назвал такой исход маловероятным по политическим причинам. Он указал на то, что обвинить журналиста в шпионаже не получится из-за отсутствия доказательств. Интервью с президентом РФ шпионажем или подрывом безопасности США тоже назвать не получится, добавил сенатор. В то же время, в случае обвинений без доказательств, поднимется слишком большой скандал, который будет «не в пользу Байдена», подчеркнул он.

Пушков также добавил, что цена за арест Карлсона в условиях нынешнего политического кризиса в Америке может оказаться намного выше, чем выгода для местного «глубинного государства».