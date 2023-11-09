Пушков прокомментировал решение ЕК по Украине

Евросоюзу нужно хотя бы на формальном уровне начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдавии в блок для поддержания своей репутации, как центра силы. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

Накануне ЕК рекомендовала приступить к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, выдвинув государствам ряд условий. Глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от реформ и принципа блока о предоставлении членства, исходя из «заслуг».

Пушков заявил, что ЕС хотят поддерживать впечатление политической динамики вокруг Украины. Сенатор считает, что Европейскому Союзу важно сейчас хотя бы на формальном уровне начать процесс по Украине для того, чтобы создать видимость, что у ЕС есть планы на Украину и поддержать свою репутацию как центра силы.

Пушков убежден, что даже если этот процесс в итоге никуда не приведет, главу ЕК это будет интересовать во вторую очередь. Сенатор также предрек, что усилия по проведению Украины в ЕС столкнутся с внушительной оппозицией не только от Венгрии, но и от государств, до последнего хранивших молчание по этому поводу.