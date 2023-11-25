Вердикт искусственного интеллекта о том, что фотоматериалы с американскими астронавтами на Луне являются подделкой лишь подтверждает ряд доводов о неподлинности данных фотографий. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях .

Он напомнил, что доводы о том, что американская высадка на луну – фейк, ходят уже очень долгое время, и с серьезными основаниями. Пушков подчеркнул, что для того, чтобы прийти к подобному умозаключению, хватит и человеческого интеллекта, но теперь об этом заявил и искусственный. После такого, в подделке фотоматериала от NASA пропадают какие-либо сомнения, заявил сенатор.

Недавно аналитик Николай Герасименко рассказал президенту Путину об опыте работы с ИИ, исследователи которого предложили проанализировать изображения лунной миссии. Нейросеть заявила, что фотографии являются подделкой.