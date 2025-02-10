Участие Киева и его «партнеров» из Европейского Союза (ЕС) только сорвет переговоры и затянет конфликт на Украине. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Он также выразил обеспокоенность по поводу ряда требований, которые могут быть выдвинуты сторонами.

«Оппоненты Трампа в США и Европе настаивают, что и Украина, и европейские союзники США должны участвовать в переговорах между США и Россией об урегулировании кризиса. Но должны ли? Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время», — отметил Пушков.

Он подчеркнул, что нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский будет продолжать настаивать на передаче Киеву ядерного оружия, в то время как европейские лидеры будут требовать от России возврата территорий.

Пушков также отметил, что Евросоюз будет ссылаться на международное право, которое сам в своей истории неоднократно нарушал.

Член конституционного комитета СФ считает, что Запад с момента начала конфликта на Украине фактически готовил смену режима в Киеве и поддерживал государственный переворот, закрывая глаза на обстрелы мирных жителей Донбасса.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский признанием о пропаже миллионов долларов от США фактически подписал себе приговор.