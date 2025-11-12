Вучич предупредил об активной подготовке стран ЕС к войне с Россией
Президент Сербии Вучич объявил о начале подготовки Европы к войне с Россией
Фото: [Pink TV]
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может оказаться в сложном положении из-за подготовки Европы к возможному конфликту с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink TV.
Так он отреагировал на недавнее заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что вооруженные силы страны должны быть готовы к потенциальному конфликту через три-четыре года из-за «российской угрозы».
Президент Сербии подчеркнул, что в нынешних международных условиях у Белграда нет иного выбора, кроме как усиливать собственную обороноспособность.
«По мере того как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной», — сообщил Вучич.
Он призвал Сербию и народ страны продолжать укреплять свою армию.
«Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — добавил Вучич.
Ранее в Госдуме предупредили о катастрофических последствиях блокады Калининграда.