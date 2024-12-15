Используя в своих периодических речах в публичном пространстве о якобы существующей пресловутой российской угрозе, генсек НАТО Марк Рютте пытается оправдать перед жителями Европы необходимость направления их налогов на военные цели. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава комиссии по информполитике Совета Федерации России Алексей Пушков.

Как подчеркнул российский политик, всё, что говорит Рютте на этот счет, — не что иное, как обычные популизм, демагогия и болтовня.

«Болтовня о „свободе“ нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам „военное мышление“ и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели и на перевод ЕС на военные рельсы», — отметил Пушков.

Что до свободы, о которой с момента вступления на пост генсека НАТО неустанно говорит Рютте, то, по словам Пушкова, в самой Европе этой самой свободы уже давно не существует. А ей на смену уже пришла диктатура, разрешающая отменять результаты выборов, как это было не так давно в Румынии, если голосование простых европейских граждан не устраивают западных чиновников.

«Пусть Рютте расскажет о „свободе“ 19 миллионам румынских избирателей, отдавших свои голоса (в первом туре президентских выборов. — Прим. ред.) Кэлину Джорджеску лишь затем, чтобы увидеть свое волеизъявление аннулированным, поскольку оно не понравилось Брюсселю и Вашингтону», — резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Кэлина Джеорджеску.