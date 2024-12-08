Действующие румынские власти могут вполне пойти на полную отмену президентских выборов в стране из-за неудобного для них «пророссийского» лидера избирательной кампании, независимого кандидата Кэлина Джорджеску, полагает сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить о пересчете.

По словам Пушкова, у Джорджеску очень высокие шансы на победу. Это показывают все последние соцопросы.

«Данные румынской социологической службы Sociopol от 3–4 декабря. Если верить этому опросу, за Кэлина Джорджеску — 63% избирателей, за его соперницу — ставленницу ЕС — всего 37%», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, если эти сведения соответствуют действительности, то решение Конституционного суда Румынии об отмене итогов первого тура, в котором одержал победу Джорджеску, может не привести к «ожидаемым его противниками результатам выборов», поскольку «разрыв слишком велик, чтобы его можно было компенсировать фальсификацией бюллетеней».

«Но у врагов Джорджеску есть в резерве и неэлекторальные методы. Например, отменить выборы как таковые», — заключил Пушков.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».