Пушков рассказал об отработке действий НАТО по захвату Калининградской области

НАТО проводит учения у границ РФ, отрабатывая при этом сценарии захвата Калининградской области, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова передает ТАСС.

По словам политика, североатлантический альянс уже второй год проводит учения вблизи российских границ.

Цель учений, пояснил Пушков, — отработка сценариев наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования движения судов на Балтике и в Черном море.

Кроме того, добавил политик, НАТО не исключает превентивные удары по ядерным силам России.

Ранее сообщалось о том, что в НАТО наметился раскол из-за различных оценок России.